Тилль Линдеманн снимает клип в психиатрической больнице Кишинева

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн снимает новый клип в клинической психиатрической больнице Кишинева. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения, передает РИА Новости.

В больнице отметили, что учреждение стало площадкой для международного художественного проекта, инициированного Линдеманном. Съемки проходили в безопасных условиях и с соблюдением всех нормативов, что, как подчеркнули в пресс-службе, показывает возможность гармоничного сочетания искусства и ответственности.

Для клиники это событие стало новым опытом. В соцсетях также опубликовали фотографию музыканта, посетившего Дом культуры больницы. Руководство подчеркнуло, что подобные инициативы позволяют рассматривать учреждение как открытое пространство для культуры и творчества.