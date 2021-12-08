TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в Татарстане

TikTok поднялся на третье место среди самых популярных социальных сетей в Татарстане, обогнав «Одноклассники» и Facebook. Первое место занимает Instagram, второе — «ВКонтакте». К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях вырос в 1,5 раза. На долю Instagram приходится 44% трафика, потребляемого татарстанцами в соцсетях, далее следуют «ВКонтакте» и TikTok, занимающие 26% и 22% соответственно.

Самый высокий показатель прироста в России продемонстрировал TikTok — в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза.

Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.

По подсчетам экспертов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok — 225 Мб.

В России самая активная аудитория у «ВКонтакте» — ежедневно эту соцсеть посещают 73% пользователей. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok — на третьем месте с 35%.