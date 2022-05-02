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Технологии
2 мая 2022  21:52

TikTok опроверг сообщения о снятии запрета на публикацию нового контента в России

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Возможность публиковать в TikTok новый контент для пользователей из России по-прежнему отключена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании. 

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что соцсеть сняла запрет, который ввела в начале марта. 

«В сервисе TikTok нет изменений, — заявили в компании, — возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена».

Ранее Роскомнадзор потребовал снять ограничения в TikTok с записи обращения Президента РФ Владимира Путина. 

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