TikTok опроверг сообщения о снятии запрета на публикацию нового контента в России

Возможность публиковать в TikTok новый контент для пользователей из России по-прежнему отключена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что соцсеть сняла запрет, который ввела в начале марта.

«В сервисе TikTok нет изменений, — заявили в компании, — возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена».

Ранее Роскомнадзор потребовал снять ограничения в TikTok с записи обращения Президента РФ Владимира Путина.