«Тигру нужны значительные территории»: Путин призвал расширить охранные тигриные зоны

С 2010 года количество тигров в мире выросло на 40% – во многом благодаря усилиям членов тигриного саммита, который 12 лет назад прошел в Санкт-Петербурге, отметил Президент России Владимир Путин в своем приветствии к участникам второго Международного форума по сохранению тигра, который проходит во Владивостоке.

Однако несмотря на в целом позитивные показатели, есть страны, где за прошедшее время тигры все же исчезли, а есть государства, где его жизнь находится под угрозой, констатировал Путин. «В этой связи особую значимость приобретает задача укрепления международного сотрудничества, обмен опытом с теми, кто в деле сохранения тигра добился успеха. С удовольствием отмечу достижения коллег из Индии, Непала, Бутана, Китая, где популяции большой дикой кошки уверенно растут», – сказал он.

В России 12 лет назад в дальневосточной тайге проживало не более 390 взрослых амурских тигров, а сейчас их вместе с котятами порядка 750, напомнил Президент. По его мнению, это результат совместной работы российских ученых, энтузиастов и природоохранных организаций.

«Позитивную роль сыграло и постоянное внимание к проблемам гармонизации отношений тигра и человека. Ужесточена ответственность за браконьерство и незаконный бизнес на тиграх, создана система реабилитации и реинтродукции этих животных. За счет тигрят, поправивших здоровье и обученных к жизни в дикой природе, восстанавливается популяция в двух регионах России: Еврейской автономной области и в Амурском крае, где тигр обитал исторически, но со временем исчез», – отметил глава государства.

Путин также напомнил, что сегодня под особой, заповедной охраной находится всего лишь пятая часть мирового ареала тигра. «Тигру для жизни нужны значительные территории. (…). Очень хотелось бы, чтобы все подвиды тигриной семьи имели такие условия, как наш амурский красавец», – сказал он и призвал организовать в ряде тигриных заповедников дополнительные охранные зоны.

Второй Международный форум по сохранению популяции тигра стартовал во Владивостоке сегодня. Среди задач «тигриного» форума – закрепление механизмов регулярного обмена информацией, эффективной международной координации действий для сохранения устойчивой популяции этой кошки в мире.