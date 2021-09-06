Тигр стал официальным талисманом чемпионата мира по волейболу 2022 года в России

Фото: volley2022.ru

Тигр выбран официальным талисманом чемпионата мира по волейболу 2022 года, игры которого пройдут в 10-ти городах России, в том числе и в Казани.

Такое решение приняли болельщики, которые голосовали на сайте турнира в течение трех недель. 45,9% посетителей отдали свой голос за тигра, который обошел двух других кандидатов – медведя и робота, сообщает пресс-служба ЧМ-2022.

Медведь в качестве талисмана чемпионата набрал 41,9% голосов, а робот – 12,2%.

При разработке талисмана организаторы руководствовались фирменным стилем и ключевым лозунгом чемпионата мира – «Волейбол электризует!». Полоски тигра сделаны в виде молний, а его нескончаемая энергия будет заряжать энергией и электризовать трибуны.

Имя официального талисмана чемпионата будет объявлено позднее.