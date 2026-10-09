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Общество 9 октября 2026 12:55

Тигр спокойно попил воды рядом с машиной мужчины в Приморском крае

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Житель Приморского края встретил тигра в лесу на Малой Табунке возле села Безверхово. Хищник вышел из чащи сразу после того, как мужчина установил указательную табличку на дереве и сел в автомобиль, сообщили в канале РЕН ТВ в МАКСе.

Несмотря на работающий двигатель, тигр спокойно попил воды, осмотрелся и продолжил путь. Животное даже не обратило внимания на человека.

Мужчина признался, что ему страшно представить, чем могла бы закончиться встреча, если бы он задержался с посадкой в машину хотя бы на несколько минут.

Видео: https://max.ru/rentv_news

#дикие животные
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