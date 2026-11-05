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На главную ТИ-Спорт 5 ноября 2026 12:46

Тиба и Трусова на одном льду: японка призналась, что давно следит за россиянкой

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Тиба и Трусова на одном льду: японка призналась, что давно следит за россиянкой
Фото: olympics.com

Японская фигуристка Монэ Тиба, серебряный и бронзовый призер двух последних чемпионатов мира, высказалась о предстоящем выступлении на третьем этапе серии Гран-при ISU в Китае, где на лед выйдет и россиянка Александра Игнатова (Трусова) — серебряный призер Олимпиады-2022.

Тиба призналась, что с восхищением следила за Трусовой по телевизору ещё с юниорских времен, и уже рада тому, что они смогут выступить на одном соревновании.

«Я собираюсь выложиться по полной в том, что я могу сделать, и сосредоточиться на себе», — приводит слова Тибы Nikkansports.

#фигурное катание
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