«ТИ-Спорт» представил новый дизайн сайта

На новую версию сайта перешел «ТИ-Спорт». Изменения позволят читателям получить максимальный объем информации при минимальной прокрутке ленты.

Теперь все самые важные новости и популярные материалы будут располагаться на видном месте. Это поможет пользователям мобильных устройств и персональных компьютеров быстрее находить интересующую их информацию.

Так, новостную ленту получится прокручивать независимо от основного сайта, а лонгриды будут отображаться на слайдере с возможностью выбора, смахивая заставки влево.

Ранее на аналогичную версию сайта перешли также русскоязычная и татароязычная редакции «Татар-информа».

Напомним, 16 сентября «Татар-информ» запустил новый информационный проект, посвященный спортивной тематике – «ТИ-Спорт».

22 декабря ТИ-Спорт» победил в номинации «Лучшая спортивная редакция Республики Татарстан». Об этом было объявлено Министерством спорта РТ в стенах Поволжской академии спорта в рамках мероприятия «Спортсмен года».