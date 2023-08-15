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«ТИ-Спорт» представил новый дизайн сайта
На новую версию сайта перешел «ТИ-Спорт». Изменения позволят читателям получить максимальный объем информации при минимальной прокрутке ленты.
Теперь все самые важные новости и популярные материалы будут располагаться на видном месте. Это поможет пользователям мобильных устройств и персональных компьютеров быстрее находить интересующую их информацию.
Так, новостную ленту получится прокручивать независимо от основного сайта, а лонгриды будут отображаться на слайдере с возможностью выбора, смахивая заставки влево.
Ранее на аналогичную версию сайта перешли также русскоязычная и татароязычная редакции «Татар-информа».
Напомним, 16 сентября «Татар-информ» запустил новый информационный проект, посвященный спортивной тематике – «ТИ-Спорт».
22 декабря ТИ-Спорт» победил в номинации «Лучшая спортивная редакция Республики Татарстан». Об этом было объявлено Министерством спорта РТ в стенах Поволжской академии спорта в рамках мероприятия «Спортсмен года».
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