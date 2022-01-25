Theatre HD: в рамках Шаляпинского фестиваля в кинотеатре пройдут показы опер

В кинотеатре «Мир» в рамках Международного оперного фестиваля имени Шаляпина пройдут показы опер. В фестивальные дни на большом экране будут представлены три постановки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заведующая литературной частью Татарского театра оперы и балета имени Джалиля Жанна Мельникова.

«Когда фестиваль только зарождался, его основной идеей было привлечь внимание общественности к фигуре Федора Шаляпина. Потому в репертуар проекта входили те оперы, в которых он исполнял значительные партии. И только позже акцент фестиваля сместился, а сам форум стал „фестивалем голосов“. В рамках показов мы бы хотели представить два спектакля, в которых когда-то был задействован Шаляпин», — рассказала о концепции проекта Мельникова.

Так, в рамках проекта будут представлены оперы «Фауст» Шарля Гуно (постановка Парижской Оперы) — 3 февраля и «Дон Карлос» Джузеппе Верди (постановка Зальцбургского фестиваля) — 10 февраля.

Завершит программу Theatre HD трансляция спектакля «Итальянка в Алжире» Джоаккино Россини (постановка Зальцбургского фестиваля) 19 февраля. Показ будет приурочен к 230-летию со дня рождения композитора.

Напомним, что ни одна из постановок не идет в репертуаре Татарского театра оперы и балета имени Джалиля.