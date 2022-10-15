The Washington Post: Между США и Европой нарастает напряжение из-за Украины

Между Соединенными Штатами и странами Евросоюза нарастает напряженность из-за ухудшения экономики Украины, поскольку Вашингтон все чаще призывает Брюссель ускорить финансовую помощь Киеву. Об этом пишет The Washington Post, передает РИА Новости.

Авторы статьи отмечают, что глава американского Минфина Джэнет Йеллен на этой неделе несколько раз призывала международных коллег ускорить и увеличить финансовую поддержку Киева. Ее просьбам вторили украинский президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль.

«Мы призываем наших партнеров и союзников присоединиться к нам, оперативно выполнив свои нынешние обязательства перед Киевом и сделав больше, — заявила Йеллен, — как для того, чтобы помочь Украине продолжить предоставление основных государственных услуг, так и для того, чтобы помочь Киеву начать строительство и восстановление».

Представитель Еврокомиссии Нёйтс Верле не согласилась с ее словами, напомнив о поддержке, уже оказанной ЕС, и заявила, что союз намерен помогать Украине в долгосрочной перспективе.

«Для нас это не гонка и не конкурс красоты», — отметила она.

На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, о которой Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт.