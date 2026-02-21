The Times: выступление россиян под флагом РФ на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе неизбежно

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российские спортсмены, как ожидается, смогут выступить под национальным флагом на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Такую оценку высказал журналист британской газеты The Times Оуэн Слот, сообщает ТАСС.

По его словам, присутствие «российского знаменосца на Играх в Лос-Анджелесе теперь кажется неизбежным». Слот также считает, что Россия будет полноценно представлена и в неофициальном общекомандном зачете на следующей Олимпиаде.

В качестве одного из факторов, указывающих на возможные изменения, он назвал допуск российских паралимпийцев на Игры в Италии под флагом и с гимном страны, расценив это как важный шаг на пути возвращения атлетов из РФ в международный спорт. Зимняя Паралимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта.

Летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе запланирована на 21 июля – 6 августа 2028 года.