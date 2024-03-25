The Times: санкции против российских алмазов привели к нарушениям поставок в Европе

На прошлой неделе Международный алмазный центр Антверпена (AWDC) сообщил, что санкции стран G7 на алмазы из РФ привели к нарушениям в поставках. Эти нарушения спровоцировали новые требования по декларированию и оформлению на таможне драгоценных камней, пишет РИА «Новости» со ссылкой издание The Times.

Напомним, импортные ограничения начали действовать с 1 января 2024 года, а с 1 марта страны G7 стали поэтапно ограничивать импорт алмазов из России, обработанных в третьих странах.

По словам трейдеров из Европы, эти санкции вызвали хаос на ювелирном рынке. Из-за постоянных проверок алмазов на российское происхождение участники рынка сталкиваются с длительными задержками, допрасходами и недовольными клиентами.

Как рассказал один из трейдеров, раньше, чтобы выполнить заказ, требовалось всего пары суток, но сейчас эта процедура растягивается до двух недель. Причем финансовый консультант алмазной отрасли Антверпена уже сказал, что 10 компаний хотят переехать в Дубай или Индию из-за этих новых правил.

Интересно, что в Великобритании и США уже отказались от такой схемы и разрешили производителям бриллиантов самим сертифицировать страну происхождения. Как поделился президент Лондонской алмазной биржи Алан Коэн, он считает эти санкции самой большой ошибкой, которую совершала Великобритания. И спикер очень обрадовался, когда британские власти вышли из этой системы.

Ранее министр финансов Антон Силуанов предупреждал, что санкции ЕС на российские алмазы не принесут пользу Европе. Россия в ответ лишь перенастроит рынки сбыта, то есть экспорт алмазов все равно продолжится.