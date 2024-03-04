The Times: РФ сможет отследить ракеты SCALP для Украины благодаря разговору военных

Российские разведчики смогут отследить доставку ракет SCALP и Storm Shadow от Запада для Украины. Военные сделают это с помощью данных, о которых узнали через утечку разговора военных Германии. Об этом сообщил корреспондент газеты The Times Бруно Уотерфилд, пишет ТАСС.

Согласно оценке журналиста, данные из перехваченной беседы помогут российской разведке узнать местоположение и далее проследить за Storm Shadow от Британии и Scalp от Франции.

«Эта утечка ставит под угрозу поставки этого оружия на Украину и использование Киевом крылатых ракет», - пишет корреспондент.