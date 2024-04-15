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The Times: Лондон ведет переговоры с Ереваном об отправке в Армению нелегалов из Британии
Власти Великобритании ведут переговоры с четырьмя странами, которые могут принимать высылаемых из королевства нелегальных мигрантов, — речь об Армении, Ботсване, Кот-д’Ивуаре и Коста-Рике. Об этом пишет The Times со ссылкой на документы британского МИД, оказавшиеся в распоряжении газеты.
Лондон рассчитывает заключить с данными странами аналог соглашения, ранее достигнутого в диалоге с Руандой. Отмечается, что технические переговоры с Ереваном начались в сентябре, когда замглавы МИД Лео Докерти посетил Армению.
Вопрос о возможном сотрудничестве британские власти обсуждали также с Бразилией, Колумбией, Парагваем, Перу и Эквадором, но в МИД королевства считают, что власти этих государств будут не сильно заинтересованы. Кроме того, у британских властей есть резервный список африканских государств, в нем в том числе Ангола, Кабо-Верде, Танзания, Того, Сенегал и Сьерра-Леоне. Газета пишет, что Гамбия, Марокко, Намибия и Тунис отказались обсуждать данный вопрос.
Лондон уже полтора года ищет такие страны, которые выразили бы готовность принимать высылаемых из королевства нелегалов. Премьер-министр Риши Сунак был намерен еще осенью заключить соответствующие соглашения, но переговоры застопорились, поскольку властям не удалось отправить ни одного нелегала в Руанду, передает ТАСС.
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