The Times: Экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержала полиция в Лондоне

Дмитрий Овсянников в 2016 году

Фото: kremlin.ru

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников задержан полицией Великобритании в своем доме в столице страны Лондоне. Об этом пишет газета The Times (материал опубликован только в бумажной версии издания, его содержание приводит ТАСС).

В Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) рассказали, что 46-летний гражданин РФ был задержан еще 22 января. Его подозревают в преднамеренном нарушении санкционного режима и отмывании денег. Предварительное слушание по делу в Королевским суде Саутуорка назначено на 20 февраля, отмечает газета «Коммерсантъ».

По информации The Times, Овсянников в феврале 2023 года или ранее открыл счет в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне, после чего получил на него четыре перевода на 65 тыс. фунтов (82,5 тыс. долларов). У него также изъяли еще 77,5 тыс. фунтов (98,5 тыс. долларов) наличными «криминальных денежных средств».

С ноября 2017 года Овсянников находится под санкциями Соединенного Королевства. Он «является лицом, в отношении которого действуют британские санкции, что налагает ограничения на доступ к деньгам и финансовым услугам», прокомментировали ситуацию в NCA.

До 2022 года Овсянников также находился под санкциями Европейского Союза и Соединенных Штатов. Однако в октябре 2022-го Европейский суд аннулировал решения Совета ЕС за последние два года о продлении ограничительных мер в его отношении. В суде Овсянников ссылался на то, что больше не является губернатором Севастополя. По его словам, ограничения мешали ему вести бизнес, в том числе на Кипре.

Дмитрий Овсянников с 2016 по 2019 год был губернатором Севастополя, а в октябре 2019-го стал заместителем министра промышленности и торговли РФ. Но весной 2020-го он устроил скандал в аэропорту Ижевска, нецензурно оскорбив сотрудника из-за проверки перед влетом, и лишился своего поста.