The Telegraph: Военный конфликт между США и Китаем из-за Тайваня станет мировым кошмаром

Вооруженный конфликт между Соединенными Штатами и Китаем за контроль над Тайванем станет «экономическим и военным кошмаром» для всего мира. Такое мнение высказал обозреватель The Telegraph Роджер Бутль.

Он считает, что тайваньский кризис, который обострился после визита в Тайбэй спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, не утихнет после ее возвращения на родину.

«Она [ситуация вокруг острова] будет иметь ужасные последствия, которые выходят далеко за рамки экономики, — пишет автор. — Если она перерастет в войну с участием США, результаты будут разрушительными».

Хотя Тайвань и является небольшим регионом с населением 24 млн человек, у него значительная роль в мировой экономике — он производит существенную часть микрочипов, нужных для функционирования современного наукоемкого хозяйства. Также важен и Китай — на его долю приходится 15% мирового экспорта товаров.

Если Пекин сможет блокировать остров, его экономика прекратит нормально функционировать. Тайваньский кризис оборвет глобальные цепочки поставок, передает РИА Новости.

Ранее на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым министр иностранных дел Китая Ван И назвал поездку Пелоси «вульгарной комедией».