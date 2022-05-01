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Ру Тат
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В мире
1 мая 2022  22:04

The Telegraph: в ближайшем будущем мир разделится на два лагеря

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В ближайшем будущем мировые державы могут разделиться на два противоборствующих лагеря. Один экономический блок сформируется вокруг США и Великобритании, а другой - вокруг Китая и России, считает  обозреватель The Telegraph Лиам Халлиган.

Колумнист полагает, что к этому мир подтолкнул новый виток противостояния Москвы и Вашингтона. Это станет концом эпохи глобализации, пишет Халлиган.

 США, Евросоюз и Великобритания стали недружественными по отношению к РФ. Но у России есть возможность наладить отношения с Индонезией, Индией и Китаем.

Автор напомнил, что во времена СССР все нефте- и газопроводы были сконцентрированы в направлении Евросоюза. Теперь Москва диверсифицирует экспорт и прокладывает энергетические магистрали к быстроразвивающимся азиатским рынкам, чтобы не зависеть от Брюсселя, предположил колумнист.

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