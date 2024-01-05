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The Telegraph: Украина ждет наступления российских войск под Харьковом 15 января
Украинские войска готовятся к крупномасштабному наступлению Вооруженных сил РФ под Харьковом, которое может начаться 15 января. Об этом со ссылкой на местные источники пишет британская газета The Telegraph.
«Украина готовится к возобновлению российского наступления под Харьковом, поскольку Москва усиливает бомбардировки <…>», — отмечает издание.
В частности, один из собеседников газеты сообщил, что в течение всего дня 3 января велись обстрелы военных объектов по всей Харьковской области.
Действующей здесь подразделения украинской военной разведки предполагают, что российские войска могут планировать дальнейшее усиление воздушных ударов в предстоящие выходные, а наземное наступление может последовать вскоре после этого, пояснил источник издания.
Одной из целей этого наступления может стать Купянск. Украинские власти потратили месяцы на его подготовку к обороне. Дело в том, что в случае взятия российскими войсками этот город может превратиться в важный логистический плацдарм для дальнейших атак на юг или запад.
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