The Telegraph: Украина ждет наступления российских войск под Харьковом 15 января

Украинские войска готовятся к крупномасштабному наступлению Вооруженных сил РФ под Харьковом, которое может начаться 15 января. Об этом со ссылкой на местные источники пишет британская газета The Telegraph.

«Украина готовится к возобновлению российского наступления под Харьковом, поскольку Москва усиливает бомбардировки <…>», — отмечает издание.

В частности, один из собеседников газеты сообщил, что в течение всего дня 3 января велись обстрелы военных объектов по всей Харьковской области.

Действующей здесь подразделения украинской военной разведки предполагают, что российские войска могут планировать дальнейшее усиление воздушных ударов в предстоящие выходные, а наземное наступление может последовать вскоре после этого, пояснил источник издания.

Одной из целей этого наступления может стать Купянск. Украинские власти потратили месяцы на его подготовку к обороне. Дело в том, что в случае взятия российскими войсками этот город может превратиться в важный логистический плацдарм для дальнейших атак на юг или запад.

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.