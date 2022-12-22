The Telegraph: Поездка Зеленского в США свидетельствует о расколе Запада

Поездка Владимира Зеленского в Соединенные Штаты свидетельствует, что некоторые страны Запада начинают уставать от конфликта на Украине, из-за чего Киев считает важным активизировать усилия по получению военной помощи из-за рубежа. Об этом пишет колумнист The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон, передает ТАСС.

Несмотря на знаковость, визит Зеленского в тот самый момент, когда Украина сталкивается с серьезными трудностями, вызывает тревогу относительно дальнейшей поддержки киевского режима со стороны Запада, отметил автор статьи.

«Если бы единство Запада не начало рушиться, лидер Украины, возможно, не счел бы необходимым покинуть свою осажденную страну», — сказал он.

По мнению колумниста, готовность ряда европейских государств, в том числе Франции и Германии, идти на уступки России говорит о возможном успехе стратегии Москвы в долгосрочной перспективе — Европа вряд ли сможет позволить себе еще одну кризисную зиму вследствие санкций против российских энергоносителей.

Автор добавил, что затягивание украинского конфликта неизбежно скажется на шансах на переизбрание Президента США Джо Байдена и Премьер-министра Риши Сунака.