The Sunday Times: Уоллес перед отставкой пытался сорвать поставку американских вертолетов

Экс-глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес перед уходом с должности (в четверг министр подал в отставку) пытался отменить заказ на поставки королевству американских вертолетов Chinook. Об этом пишет газета The Sunday Times.

10 августа министр направил американскому коллеге Ллойду Остину письмо, в котором говорилось о подготовке Лондона к пересмотру соглашения о приобретении тяжелых военно-транспортных вертолетов у концерна Boeing 14. Отмечается, что обсуждение по данному вопросу в британском Правительстве все еще продолжалось и окончательного решения еще не принималось.

В итоге действия Уоллеса спровоцировали дипломатический скандал — их расценили как вредоносный шаг в отношениях с Вашингтоном, а некоторые из кабинета посчитали это попыткой «досадить американцам».

По словам собеседника газеты, Уоллес давно относился к данному контракту скептически, особенно после увеличения его стоимости на 500 млн евро, достигнув 2,3 млрд евро.