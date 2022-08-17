The Sun назвал презентацию концепта «злодейской» подлодки «Арктур» предупреждением Западу

Журналист газеты The Sun Тарик Тахир посчитал презентацию концепт-проекта будущей российской атомной подлодки «Арктур» на форуме «Армия-2022» сигналом недоброжелателям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия представила свою самую современную подводную лодку <...> в качестве предупреждения Западу», — сказано в материале.

Автор статьи особо отметил «радикальный» дизайн будущей подлодки, отметив, что некоторые элементы выполнены «в стиле злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде».

На форуме «Армия-2022» Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» показало свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Представитель бюро отмечал, что «Арктур» сможет обнаруживать противника за счет робототехники — подводных беспилотников и будет иметь меньшее водоизмещение на 20% за счет совершенствования ракетного оружия. Кроме того, граненая форма и безвальная энергетика сделают субмарину невидимой. Подлодку намерены создать во второй половине XXI века.

В Кремле ранее заявляли, что у Москвы нет планов применения ядерного оружия. Президент РФ Владимир Путин также высказался против ядерных войн, отметив, что в таких конфликтах не может быть победителя.