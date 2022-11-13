The Spectator: Западу нельзя недооценивать опасность ВВС России на Украине

Странам Запада, поддерживающим Украину, не стоит забывать о серьезной угрозе для украинских сил, исходящей от российской авиации. На это обратил внимание специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк в статье, которую опубликовал журнал The Spectator.

Исследователь констатировал, что «неспособность российских ВВС установить превосходство в воздухе над Украиной <…> до сих пор была одной из определяющих черт» конфликта. Вместе с тем он уверен: «Недооценка российской воздушной мощи по мере продолжения конфликта стала бы опасной ошибкой».

По словам Бронка, который основывается на последних исследованиях RUSI, у российских самолетов есть несколько заметных преимуществ, хотя проявить их из-за восстановления украинской системы противовоздушной обороны им удалось только в первые дни боевых действий.

В частности, эксперт заметил, что российские истребители Су-35С и Су-30СМ оснащены радарами, эффективная дальность действия которых во много раз больше, чем у более старых моделей, стоящих на украинских Су-27 и МиГ-29. К тому же российские ракеты класса «воздух — воздух» обладают гораздо большей эффективной дальностью и тактической гибкостью.

Практиковавшаяся в начале конфликта украинской авиацией практика полетов на малой высоте делала самолеты малозаметными, но снижала дальность использования ракет. Кроме того, Су-35С и перехватчики МиГ-31БМ оснащены ракетами очень большой дальности, которые могут поражать низколетящие украинские самолеты с такого расстояния, что они остаются почти неуязвимыми.

Соответственно, уверен Джастин Бронк, «несмотря на демонстрировавшуюся пока неэффективность российской авиации <…>, Западу необходимо срочно усиливать возможности украинской ПВО». Речь, по его мнению, должна идти не только о Великобритании и Соединенных Штатах, которые уже предпринимают усилия в этом направлении, но и о Германии, Франции, Швейцарии и Швеции.