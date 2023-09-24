Владимир Зеленский

Фото: пресс-служба Президента Украины

Публичная позиция Президента Украины Владимира Зеленского может оставить его страну без поддержки со стороны государств Запада. На это обращает внимание британский журнал The Spectator.

Автор статьи — профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне Сергей Радченко замечает, что недавняя ссора между Украиной и Польшей из-за поставок зерна вызывают глубокую тревогу.

Дело в том, что заявления Зеленского о жертвенном статусе Украины помогли ему «завоевать сердца и умы на Западе». Однако такая позиция в определенной степени предполагает выражение благодарности. В свою очередь угроза подачи иска против одного из ключевых союзников по Всемирную торговую организацию противоречит данному образу.

Одновременно Зеленский использует риторику, представляющую Украину защитником Европы, Запада и всего мира от действий России. Это предполагает выражение благодарности уже со стороны западных стран.

Подобная концепция, на взгляд колумниста, должна сплачивать украинское общество, но может оттолкнуть союзников. «Это становится источником раздражения для союзников, которые вполне могут быть искренне преданы делу Украины, но недовольны тем, что Киев читает им лекции», — поясняет он.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.