Сокращение поставок газа по газопроводу «Северный поток» сулит Европе большие экономические проблемы. Такое мнение выразили авторы статьи в журнале The Spectator.

Автор Росс Кларк напомнил, что утром прокачка газа упала до 33 млн кубометров в сутки, что вдвое меньше показателя, который был на днях. В результате в зоне риска оказалась не только Германия, но и другие европейские страны, поскольку резкое повышение цен «прокатится эффектом домино», сообщает РИА Новости.

Администрация канцлера ФРГ недавно заявляла о планах отказаться от российских энергоресурсов — она обещала, что к середине 2024 года доля российского газа будет менее 10% от общего спроса. Но вполне возможно, что эти планы на фоне нынешней обстановки осуществить не удастся, сказал автор статьи.

«Сейчас Германия оказалась без руля и ветрил, поскольку тон теперь задает [Президент РФ Владимир] Путин, — заявил Росс Кларк. — И при нынешних темпах отключений не факт, что через два года в ФРГ останется хоть какой-то российский газ, который можно было бы бойкотировать».

Росс Кларк считает, что Европу ждут серьезные экономические проблемы и дело не только в «энергетическом голоде».