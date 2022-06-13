The Rolling Stones отменила концерт в Амстердаме из-за коронавируса

Британская рок-группа The Rolling Stones свой концерт в Амстердаме. У солиста группы Мика Джаггера выявили коронавирус.

«The Rolling Stones была вынуждена отменить намеченный на сегодняшний вечер концерт в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" после того, как Мик Джаггер по прибытии на стадион начал испытывать симптомы COVID-19, и его анализ оказался положительным», - сообщается в официальном Twitter-аккаунте группы.

Организаторы концерта и сама группа пообещали поклонникам, что выступление будет перенесено на другую дату.

Представители The Rolling Stones выразили сожаление и объяснили, что концерт отменен «ради безопасности публики, музыкантов и команды».

