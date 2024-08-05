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The Jerusalem Post: Иран предупредил Израиль о намерении атаковать
Иран принял решение атаковать Израиль. Информацию об этом исламская республика передала через главу МИД Венгрии Петера Сийярто, передает РИА Новости.
Венгерский министр позвонил израильскому коллеге Исраэлю Кацу и рассказал ему, что получил сведения во время беседы с и. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.
«Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль», – приводит слова Каца газета The Jerusalem Post.
Ранее сообщалось, что израильские власти изучают возможность нанесения превентивного удара по Ирану.
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