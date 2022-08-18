The Independent выяснил истинную причину визита Эрдогана на Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган работает над усилением влияния Анкары на Киев. Во многом этому способствует его участие в переговорах во Львове с представителями Украины и генсеком ООН Антониу Гуттеришем, пишет британское издание The Independent.

Эрдоган, по мнению эксперта Михаила Боцюркива, «позиционирует себя как регионального государственного деятеля, способного разговаривать с мировыми лидерами». «Он находится в уникальном положении — географически, дипломатически и стратегически <…> и играет роль, которую, я думаю, не может сыграть даже генсек ООН», – отмечает он.

При этом Запад из-за стремления Анкары наладить сотрудничество с Москвой проявляют беспокойство, в то время как Киев действительно может оценить участие турецкого президента в переговорах, отмечает автор публикации.

Напомним, на переговорах во Львове главной темой стала ситуация вокруг Запорожской АЭС, которая регулярно подвергается обстрелам ВСУ, а также вопрос с вывозом украинского зерна. Эрдоган на встрече в очередной раз призвал возобновить российско-украинские переговоры и заявил о готовности выступить посредником на них.