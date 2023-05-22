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The Hill: США откладывает военную помощь Киеву из-за угрозы дефолта
Конгресс США откладывает предметное обсуждение вопроса о выделении средств на военную помощь Украине. Это происходит из-за роста госдолга и угрозы дефолта, а также связано «нечеткими» перспективами контрнаступления Вооруженных сил Украины, пишет The Hill.
Миллиарды долларов на военную помощь Украине, выделение которых было одобрено в прошлом году, могут иссякнуть к концу лета. Обсуждение следующего этапа финансирования пока остается для Конгресса второстепенным, отмечает автор.
«Законодатели говорят, что задержки, вызванные продолжающейся тупиковой ситуацией с потолком долга и неопределенными последствиями предстоящего контрнаступления Украины, задержали серьезные разговоры о следующем раунде финансирования», – отмечается в публикации.
Также в статье приводятся слова конгрессмена Энди Кима. «Сложившаяся ситуация имеет значение для национальной безопасности, поэтому мы не можем вести такой серьезный разговор об Украине или [Законе о национальной обороне], пока они не закончат с этим (решением о потолке госдолга – прим.ред)».
При этом другой конгрессмен – Билл Китинг – отметил, что на дальнейшее финансирование окажет влияние контрнаступление ВСУ. Разговоры о новом пакете помощи пока «на втором плане», подытоживает автор.
Напомним, в последнее время администрация представляющего Демократическую партию Байдена просит Конгресс повысить потолок госдолга, законодательно установленный на уровне $31,4 трлн. Республиканцы же скептически относятся к повышению лимита и требуют сокращения госрасходов в качестве условия для увеличения уровня задолженности.
Недавно Президент США Джо Байден предупредил, что объявление технического дефолта в Америке вызовет экономические проблемы по всему миру.
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