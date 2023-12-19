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The Hill назвала главного кандидата в посредники для переговоров с Путиным по Украине
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель могла бы стать одним из главных кандидатов на роль посредника при переговорах с Россией по Украине. Об этом со ссылкой на профессора Школы международного образования в штате Вермонт Брюса Дэйтона сообщает The Hill.
Автор статьи отметил, что Западу стоит усилить миротворческие настроения на Украине и начать диалог с Россией при участии влиятельных бизнесменов, политических и религиозных лидеров, а также их связей. Выработанные в процессе этого общения идеи могут быть «переданы официальным дипломатическим представителям». «Есть несколько претендентов на эту роль. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считается основным кандидатом на участие в переговорах с Путиным», — подчеркивает эксперт.
Дэйтон напомнил, что у Меркель есть опыт общения с Президентом России Владимиром Путиным. В то же время из-за ухода с должности и отсутствия прямой связи с правительством она может действовать свободнее официальных лиц.
Также к диалогу с Москвой можно привлечь транснациональные компании. Из-за «неблагополучной» политики Президента США Джо Байдена, уверен эксперт, Западу стоит положиться на «авторитетную тетю либо заслуживающего доверия дядю», которые могли бы исправить положение.
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