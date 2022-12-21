news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
21 декабря 2022  12:35

The Hill: Конгресс США обсуждает проект о признании России государством-агрессором

news_top_970_100

Американский Конгресс и Белый дом активно работают над законопроектом, который позволит присвоить России статус «государства-агрессора». Об этом рассказали газете The Hill источники в Капитолии, передает ТАСС.

Отмечается, что присвоение такого статуса является полумерой на фоне нежелания Белого дома включать Россию в перечень стран — спонсоров терроризма, как того просил Владимир Зеленский. К тому же в законодательстве Штатов отсутствует термин «государство-агрессор», это затрудняет юридическую проработку нормативно-правового акта.

Сейчас идет согласование текста документа с Администрацией Байдена, законодатели хотят внести его в Конгресс как можно скорее. 

The Hill, ознакомившись с черновиком проекта, отмечает, что закон предоставит американскому президенту право самостоятельно присваивать статус «государства-агрессора» в отношении любого государства, если «оно оказывается вовлеченным в акт агрессии против Украины» и накладывать санции на отдельных лиц при их вовлеченности в подобные действия.  

Ранее представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что штаты  не стали признавать Россию государством — спонсором терроризма в том числе из-за зерновой сделки.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное