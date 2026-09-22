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Общество 22 сентября 2026 08:54

The Hatters, Тямаев и Тухватуллин выступят на 60-летии Нижнекамска

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The Hatters, Тямаев и Тухватуллин выступят на 60-летии Нижнекамска
Фото: скриншот трансляции

В Нижнекамске 26 сентября пройдет большой праздник, посвященный 60-летию города. Главная программа развернется на площадке у ТЦ «Манзара». Об этом на утреннем совещании сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

На праздничном концерте «Звезды над Нижнекамском» выступят The Hatters, Фирдус Тямаев, Ришат Тухватуллин, ABIEM Project и группа «Волга-Волга». Программу откроет театрализованный пролог «Территория смелых».

Для гостей также подготовят детские, спортивные и молодежные площадки, музей истории и будущего Нижнекамска под открытым небом, гастрофестиваль, выставку мото- и автотехники и площадку «Город мастеров».

Праздничная программа станет частью мероприятий, посвященных 60-летнему юбилею Нижнекамска.

#нижнекамский район
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