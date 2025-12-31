The Guardian включила «Иронию судьбы» в число лучших новогодних фильмов

Впервые показанная в 1976 году советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» включена в список лучших новогодних фильмов, составленный британской газетой The Guardian.

Кинокритик Фил Хоуд замечает, что основанная на праздничном хаосе завязка, свойственная многим новогодним картинам, «работает еще более плодотворно в гораздо более жестком советском контексте».

«Пусть истинной любви делает множество нелепых поворотов, а главные герои усугубляют славянскую меланхолию, то и дело доставая гитару и исполняя одну из потрясающих песен Микаэла Таривердиева», – констатирует он.

Хоуд сравнивает интровертную ночную ауру фильма с настроением картин польского режиссера Кшиштофа Кесьлёвского и в завершение задает риторический вопрос: «<…> не слишком ли поздно встретились эти кружащие вокруг друг друга родственные души?»

Отдельно критик подчеркивает, что речь идет именно о советской картине, а не об американском ремейке Марюса Вайсберга «О судьбе», вышедшем в 2022 году.

В топ новогодних фильмов от Guardian также вошли «Квартира» и «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера, «Сияние» Стэнли Кубрика, «Общество мертвых поэтов» Питера Уира, «Приключение «Посейдона» Рональда Нима, «Когда Гарри встретил Салли...» Роба Райнера, трилогия «Властелин колец» Питера Джексона, «Странные дни» Кэтрин Бигелоу, «Дни радио» Вуди Аллена, «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона, «С Новым годом!» Клода Лелуша и «Праздник» Джорджа Кьюкора.