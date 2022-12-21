The Guardian: Отправка Patriot на Украину создаст долгосрочные проблемы для НАТО

Отправка американских систем противовоздушной обороны Patriot на Украину создаст для НАТО долгосрочные проблемы. Такое мнение высказал старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб Джек Уотлинг, передает РИА Новости.

По мнению автора статьи в The Guardian, в частности, из-за такого шага Запад рискует ослабить позиции перед Китаем, так как запасы систем сильно ограничены.

«У США их значительно меньше, чем необходимо для защиты своих сил в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорит эксперт.

Он отмечает, что расход боеприпасов ВСУ значительно превышает имеющиеся запасы, а артиллерия изнашивает стволы быстрее, чем их можно заменить. Подобное истощение арсеналов ОПК стран альянса лишает его возможности поддерживать длительные высокоинтенсивные операции.

«В случае таких систем, как Patriot, задача усложняется, поскольку производство высокоточного оружия, такого как ракеты ПВО, занимает гораздо больше времени, чем производство неуправляемых артиллерийских снарядов», — сказал автор.

Он резюмировал, что США и их партнеры должны более тщательно сбалансировать помощь Киеву. По мнению Уотлинга, важно, чтобы украинцы понимали, что они не могут бесконечно расходовать запас этих боеприпасов и должны бить «только по приоритетным целям».