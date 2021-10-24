The Guardian: Непривитые люди могут заражаться Covid-19 каждые полтора года и чаще

Ученые подсчитали, через какой период времени люди чаще всего заражаются коронавирусом повторно, пишет The Guardian.

В частности, отмечено, что невакцинированные люди рискуют подхватывать инфекцию каждые полтора года и чаще. Говорится, что в 2020 году большинство специалистов считали повторные случаи заболевания коронавирусом исключением — из-за их небольшого количества. Но позже стало понятно, что со временем полученный иммунитет ослабевает.

Кроме того, повторные заражения увеличиваются из-за постоянного появления новых штаммов Covid-19. Так, среди 20 тыс. жителей Британии, получивших положительный результат при сдаче теста на коронавирус в период с июля 2020-го по сентябрь 2021 года, было выявлено 296 случаев повторного инфицирования. При этом промежуток времени между заражениями у человека в среднем составлял всего около шести месяцев, сообщает РИА Новости.