Западные санкции против России являются самой «непродуманной и контрпродуктивной политикой в ​​новейшей международной истории», пишет британская газета The Guardian. На фоне рестрикций против РФ растут мировые цены на энергоносители, повышается инфляция, а власть Президента России Владимира Путина при этом растет, говорится в публикации.

Реальность экономических ограничений против Москвы заключается в том, что они привели к «возмездию»: неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США, а испытывающие газовый голод Германия и Венгрия близки к тому, чтобы «плясать под дудку Владимира Путина», пишет издание. «Тем не менее, намекните на скептицизм по этому поводу, и вас заклеймят как "пропутинского" и "антиукраинского"», – добавляет автор.

Запад и его народы погрузились в рецессию, но «до сих пор никто не осмеливается подвергать сомнению санкции», заключает издание.

Антироссийские санкции западные страны стали ужесточать после того, как 24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе.