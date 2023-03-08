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The Economist: Запад ускорил поставки оружия Киеву для подготовки контрнаступления ВСУ
Западные страны ускорили поставки вооружения на Украину в рамках подготовки Киева к контрнаступлению. Об этом пишет The Economist.
Авторы считают, что переломный момент наступил, когда на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ 20 января прошла встреча контактной группы по вопросам обороны Украины.
«Поток оружия превратился из ручья в реку», — сказано в материале.
По мнению авторов, власти США и Великобритании в декабре осознали, что затяжной конфликт не в интересах Запада, после чего и резко увеличился поток оружия. Так, с 9 декабря в страну поступило 40% всей военной помощи, которую Пентагон обещал еще с начала российской спецоперации.
При этом серьезной проблемой остается нехватка боеприпасов, поскольку союзники Киева не спешат наращивать их производство.
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