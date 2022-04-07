The Economist: В поддержавших Россию странах живет две трети населения планеты

В странах, которые поддержали Россию после начала спецоперации на Украине либо сохранили нейтралитет, проживает около двух третей населения планеты. Такими данными поделился британский журнал The Economist.

Согласно исследованию, 28 стран мира поддержали действия России. Это в том числе Китай, Эфиопия, Сирия, Пакистан и другие. Еще 32 государства заявили о своем нейтралитете, в частности Индия, Бразилия и Бангладеш. В сумме в этих двух группах проживает около двух третей населения Земли.

В число «прозападных» вошла 131 страна, в которой в общей сложности проживают около 36% населения мира.

«Около двух третей населения Земли живут в странах либо нейтральных, либо пророссийских. Расклад сил здорово искажают Китай и Индия — на них приходится до трети мирового населения. Китайское Правительство — пророссийское — избегает прямо осуждать действия Путина и едва ли поддержит Запад. А Правительство Индии, — мы отнесли его к нейтральным, — укрепило взаимодействие с Правительством России, особенно за счет снижения цен на нефть», — цитирует издание РИА Новости.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого многие страны ужесточили санкции против РФ.