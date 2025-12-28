Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не стал выделять время для совместных переговоров европейских лидеров с главой киевского режима Владимиром Зеленским накануне его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

По информации издания, присутствие Стармера из-за занятости не предусматривалось с самого начала, а его страну представлял советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл.

Напомним, что 28 декабря Трамп проведет переговоры с Зеленским по плану мирного урегулирования на Украине. Переговоры запланированы на 13:00 по местному времени, что в переводе на московское будет 21:00. Ранее европейские СМИ писали, что Президент США, вероятно, не настроен принимать поправки украинской стороны, а слова Трампа, что без его согласия мирная инициатива Зеленского ничего не значит, являются предостережением.