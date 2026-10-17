The Daily Telegraph: Ограничить работу Starlink на Украине предложил Илон Маск

Американский бизнесмен и инженер Илон Маск

Фото: The Royal Society

Ограничить возможности системы спутниковой связи Starlink при ее использовании украинскими военными Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу предложил руководитель корпорации SpaceX Илон Маск. Об этом со ссылкой на четыре информированных источника пишет британская газета The Daily Telegraph.

По утверждению одного из собеседников издания, Трамп «согласился» с предложением Маска, после чего Пентагон замедлил работу военного варианта системы Starlink – Starshield. Ограничения затронули терминалы на аппаратах, двигавшихся с превышающей 160 км/ч скоростью. Это произошло в ночь с 13 на 14 октября.

Днем 14 октября Маск в принадлежащей ему соцсети X (прежде Twitter) заявил, что систему Starshield контролирует администрация США, а Starlink управляет его компания SpaceX. При этом он добавил, что последняя система – коммерческий сервис, предназначенный для гражданских и оборонительных, но не для наступательных задач.

Один из источников The Daily Telegraph заметил в связи с этим: «Он (Маск – прим. Т-и) написал, что невиновен и что за этим стоит американская администрация. На самом деле в этом замешаны они оба (Маск и Трамп – прим. Т-и)».

Именно эту версию подтвердили газете высокопоставленный европейский чиновник и два осведомленных украинских собеседника. Высокопоставленный источник пояснил, что миллиардер опасался негативной реакции на его решение потребителей в Европе. Так, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично обратился к предпринимателю через X: «Эй, Илон Маск, большой человек, ты снова играешь в политику со своими продуктами? Мы, твои европейские клиенты, следим за тобой».

Вместе с тем сам Трамп 16 октября заверил, что ни он сам, ни Маск не ограничивали возможности Starlink. «Не знаю, кто это мог бы быть – во всяком случае, это не я. И вряд ли это был Илон», – сказал американский лидер.

Еще до этого администрация США отвергла причастность к предполагаемым ограничениям системы спутниковой связи, о чем сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника. Потом агентство Reuters написало со ссылкой на двух американских чиновников и представителя одной из западных стран, что решение об ограничении работы Starshield все-таки было принято в Белом доме. Впрочем, сам Трамп, по данным одного из разговаривавших с агентством американских чиновников, не давал такого указания.

Некоторые украинские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны страны рассказали о возобновлении работы Starshield на Украине при движении с высокой скоростью. Однако днем 16-го числа украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге в Брюсселе поделился собственной оценкой ситуации, согласно которой ограничения на работу системы Starlink для ВСУ еще полностью не сняты,