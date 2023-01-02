news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
2 января 2023  23:25

The Daily Mail: Сунак обещал поддерживать Киев, но столкнулся «с ужасающей реальностью»

news_top_970_100

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в новогодней речи заявил, что Лондон продолжит поддерживать «украинских друзей» в борьбе против «жестоких действий Путина», однако столкнулся с серьезными проблемами. Об этом пишет таблоид The Daily Mail, передает РИА Новости. 

Глава британского Кабмина обратился к однопартийцам, заявив, что «борьба начинается сейчас», и пообещал построить страну, которой потомки будут гордиться, но, подчеркивает издание, «столкнулся с ужасающей реальностью».

Так, первым вызовом стало «катастрофическое» откровение главврача местной скорой помощи о том, что из-за сбоев в отделениях еженедельно умирает до 500 пациентов. 

«Вторым ударом стало то, что, по официальным данным, Ла-Манш в прошлом году пересекли рекордные 45 756 мигрантов, несмотря на огромные усилия министров, направленные на то, чтобы попытаться остановить контрабанду людей», — продолжает газета. 

Также железнодорожные профсоюзы вновь готовят забастовки на транспорте, и это в условиях, когда королевству грозят новые протесты медсестер и персонала скорой помощи. Остаются нерешенными такие проблемы, как стремительный рост инфляции и кризис стоимости жизни, перечисляет автор статьи. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное