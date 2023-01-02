The Daily Mail: Сунак обещал поддерживать Киев, но столкнулся «с ужасающей реальностью»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в новогодней речи заявил, что Лондон продолжит поддерживать «украинских друзей» в борьбе против «жестоких действий Путина», однако столкнулся с серьезными проблемами. Об этом пишет таблоид The Daily Mail, передает РИА Новости.

Глава британского Кабмина обратился к однопартийцам, заявив, что «борьба начинается сейчас», и пообещал построить страну, которой потомки будут гордиться, но, подчеркивает издание, «столкнулся с ужасающей реальностью».

Так, первым вызовом стало «катастрофическое» откровение главврача местной скорой помощи о том, что из-за сбоев в отделениях еженедельно умирает до 500 пациентов.

«Вторым ударом стало то, что, по официальным данным, Ла-Манш в прошлом году пересекли рекордные 45 756 мигрантов, несмотря на огромные усилия министров, направленные на то, чтобы попытаться остановить контрабанду людей», — продолжает газета.

Также железнодорожные профсоюзы вновь готовят забастовки на транспорте, и это в условиях, когда королевству грозят новые протесты медсестер и персонала скорой помощи. Остаются нерешенными такие проблемы, как стремительный рост инфляции и кризис стоимости жизни, перечисляет автор статьи.