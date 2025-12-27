news_header_top
Политика 27 декабря 2025 14:01

The Daily Express: Трамп предупредил Зеленского, что не готов принять его план

Слова Президента США Дональда Трампа о том, что без его согласия мирная инициатива главы киевского режима Владимира Зеленского ничего не значит, являются предостережением. Об этом пишет британское издание The Daily Express.

Ранее Зеленский сообщал о высокой степени готовности своего плана мирного урегулирования, однако, как сообщает газета, Дональд Трамп, судя по резкой фразе, не настроен на одобрение предложения украинского главы.

Напомним, что 28 декабря во Флориде должны пройти переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским должна состояться. Переговоры запланированы на 15:00 по местному времени. В переводе на московское это будет 23:00.

