Техосмотр легковых автомобилей подорожает на 9,7% с 1 января

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 января 2026 года техосмотр легковых автомобилей подорожает в среднем на 9,7%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Новые тарифы установили более половины регионов в соответствии с методикой Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Самый высокий тариф будет на Чукотке – 5,4 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге – 2 тыс. рублей.

Регионы должны были утвердить новые ставки до 20 декабря. В среднем рост цен на ТО легковых машин будет выше, чем в 2024 году, когда индексация составила 7,4-7,5%.

Техосмотр обязателен для такси, грузовиков и автобусов, а владельцы легковых автомобилей проходят его только при перерегистрации машин старше четырех лет или при внесении изменений в конструкцию. В прошлом году было оформлено 5,9 млн диагностических карт для легковых авто.

Методика ФАС предусматривает сбор предложений от операторов техосмотра, но на практике бизнес почти не предоставляет данные для расчетов, поэтому власти индексируют цены самостоятельно, учитывая инфляцию.

Самые высокие тарифы установлены на Чукотке, в Санкт-Петербурге, Амурской области и Ненецком автономном округе. Самые низкие – в Волгоградской и Новгородской областях. В Москве и Московской области техосмотр подорожает до 1,2 тыс. рублей.

Глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев отметил, что методика ФАС не обеспечивает экономическую эффективность работы операторов. Он пояснил, что расчет делается исходя из предположения полной загруженности пунктов ТО, в то время как фактически она составляет лишь 15-20%.

По его мнению, это приводит к банкротству добросовестных операторов и росту числа мошенников на рынке. Для решения проблемы Зайцев предложил изменить методику ФАС и вернуть обязательный техосмотр для всех автомобилей.

Ранее в феврале 2025 года ФАС публиковала новую редакцию методики для обсуждения, но документ пока не утвержден. Согласно последней версии, минимальная цена техосмотра легковой машины должна составить 1,15 тыс. рублей. Кроме того, с 1 сентября 2025 года введена новая госпошлина в размере 500 рублей за внесение изменений в систему ЕАИСТО при оформлении диагностической карты.