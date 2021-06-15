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15 июня 2021  12:46

Техосмотр для оформления полиса ОСАГО больше не будет обязательным

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Госдума в третьем чтении приняла предложенный закон, исключающий необходимость технического осмотра для заключения договора ОСАГО. Норма была оформлена как поправка ко второму чтению законопроекта, регулирующего деятельность иностранных страховых организаций в России. Об этом сообщает ТАСС. 
На сегодняшний день страхование автогражданской ответственности водителей происходит только при наличии документа об успешном проведении полного государственного техосмотра транспортного средства.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков утверждал, что принятие этого законопроекта упростит жизнь и автовладельцам, и страховщикам.
«То есть не будет липовых документов, не будет липовых техосмотров, тем более, что реального контроля и нет, и невозможно проконтролировать со стороны страховых компаний, был техосмотр или нет. Страховым компаниям тоже жизнь облегчиться», — сказал он.
Новый закон вступает в силу с 22 августа.

#осаго #техосмотр
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