Техосмотр автомобиля: как часто нужно проходить в Татарстане
Техосмотр машины – это одна из процедур, которую автолюбители проходят на регулярной основе. Как часто необходимо татарстанцам проверять техническое состояние автомобиля – в материале «Татар-информа».
Во время техосмотра проводится проверка работы тормозной системы, рулевого управления, световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей, а также состояния шин и колесных дисков.
Согласно действующим нормам, новые легковые машины, а также грузовые массой менее 3,5 тонны и мотоциклы освобождаются от прохождения технического осмотра в первые четыре года с момента выпуска транспортного средства.
При этом исключение составляют автомобили, которые задействованы в такси. Такие машины следует проверять ежегодно в первые пять лет с момента выпуска, а затем – два раза в год.
Легковушки в возрасте от четырех до 10 лет необходимо проверять каждые два года. Машины, которым более 10 лет, следует отправлять на технический осмотр ежегодно.
Автобусы и грузовые машины массой более 3,5 тонны должны проходить техосмотр каждый год в первые 5 лет, а после – каждые полгода.