Техосмотр автомобиля: как часто нужно проходить в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Техосмотр машины – это одна из процедур, которую автолюбители проходят на регулярной основе. Как часто необходимо татарстанцам проверять техническое состояние автомобиля – в материале «Татар-информа».

Во время техосмотра проводится проверка работы тормозной системы, рулевого управления, световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей, а также состояния шин и колесных дисков.

Согласно действующим нормам, новые легковые машины, а также грузовые массой менее 3,5 тонны и мотоциклы освобождаются от прохождения технического осмотра в первые четыре года с момента выпуска транспортного средства.

При этом исключение составляют автомобили, которые задействованы в такси. Такие машины следует проверять ежегодно в первые пять лет с момента выпуска, а затем – два раза в год.

Легковушки в возрасте от четырех до 10 лет необходимо проверять каждые два года. Машины, которым более 10 лет, следует отправлять на технический осмотр ежегодно.

Автобусы и грузовые машины массой более 3,5 тонны должны проходить техосмотр каждый год в первые 5 лет, а после – каждые полгода.