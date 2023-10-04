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Технополис «Химград» запустит десять производств до конца 2023 года в технопарке «Чирчик»
Десять производств будет запущено до конца этого года в химико-индустриальном технопарке «Чирчик», расположенном в Ташкентской области Узбекистана. Об этом сообщил генеральный директор технополиса «Химград» Айрат Гиззатуллин на панельной сессии III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
«Сегодня в нашем технопарке „Чирчик“ уже пять производств работают. Десять запустим до конца этого года», — рассказал спикер.
По словам Гиззатуллина, территория технопарка составляет 29 гектаров, но «есть поручение по расширению». «Начинали с одной площадки, сейчас в „Чирчике“ уже четыре площадки под разных резидентов», — отметил он.
Спикер добавил, что на данный момент в работе находятся 34 проекта с общим объемом инвестиций 250 млн долларов США. В технопарке будет создано более 2 тыс. рабочих мест.
В казанском технополисе «Химград», который является управляющим индустриальным парком в узбекском «Чирчике», сейчас работают 368 резидентов — это компании малого и среднего бизнеса. В прошлом году объем выпуска их продукции превысил миллиард долларов.
Российские резиденты из «Чирчика» экспортируют свою продукцию в Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. Экспортные поставки достигли более 1 млн долларов.
«В „Чирчике“ российская сторона предоставляет управленческий опыт, который был накоплен за долгие годы. И вводим туда наших резидентов, не только татарстанских, но и российских. Узбекская сторона обеспечила комфортный экономический режим и инвестиции в инженерную, транспортную и производственную инфраструктуру, построив корпуса», — уточнил Гиззатуллин.
Еще один технопарк технополис «Химград» открыл вместе с узбекским госхолдингом «Узкимесаноат» в Джизакской области. Технопарк «Джизак» расположен на 13,5 гектара и рассчитан на размещение 35 резидентов с инвестициями не менее 100 млн долларов.
«72 тыс. кв. метров планируем там реконструировать и ввести. Сейчас там работают три компании. Мы активно эти площадки продвигаем», — заметил гендиректор технополиса.
Он подчеркнул, что в технопарках созданы максимально льготные условия с помощью узбекских партнеров.
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