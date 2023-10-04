Технополис «Химград» запустит десять производств до конца 2023 года в технопарке «Чирчик»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Десять производств будет запущено до конца этого года в химико-индустриальном технопарке «Чирчик», расположенном в Ташкентской области Узбекистана. Об этом сообщил генеральный директор технополиса «Химград» Айрат Гиззатуллин на панельной сессии III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

«Сегодня в нашем технопарке „Чирчик“ уже пять производств работают. Десять запустим до конца этого года», — рассказал спикер.

По словам Гиззатуллина, территория технопарка составляет 29 гектаров, но «есть поручение по расширению». «Начинали с одной площадки, сейчас в „Чирчике“ уже четыре площадки под разных резидентов», — отметил он.

Спикер добавил, что на данный момент в работе находятся 34 проекта с общим объемом инвестиций 250 млн долларов США. В технопарке будет создано более 2 тыс. рабочих мест.

В казанском технополисе «Химград», который является управляющим индустриальным парком в узбекском «Чирчике», сейчас работают 368 резидентов — это компании малого и среднего бизнеса. В прошлом году объем выпуска их продукции превысил миллиард долларов.

Российские резиденты из «Чирчика» экспортируют свою продукцию в Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. Экспортные поставки достигли более 1 млн долларов.

«В „Чирчике“ российская сторона предоставляет управленческий опыт, который был накоплен за долгие годы. И вводим туда наших резидентов, не только татарстанских, но и российских. Узбекская сторона обеспечила комфортный экономический режим и инвестиции в инженерную, транспортную и производственную инфраструктуру, построив корпуса», — уточнил Гиззатуллин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще один технопарк технополис «Химград» открыл вместе с узбекским госхолдингом «Узкимесаноат» в Джизакской области. Технопарк «Джизак» расположен на 13,5 гектара и рассчитан на размещение 35 резидентов с инвестициями не менее 100 млн долларов.

«72 тыс. кв. метров планируем там реконструировать и ввести. Сейчас там работают три компании. Мы активно эти площадки продвигаем», — заметил гендиректор технополиса.

Он подчеркнул, что в технопарках созданы максимально льготные условия с помощью узбекских партнеров.