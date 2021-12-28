Технополис «Химград» в 2021 году произвел продукции на 57,8 млрд рублей

По итогам 2021 года объем товарной продукции, произведенной расположенным в Казани технополисом «Химград», составил 57,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Объем произведенной продукции соответствует тому плану, который в сентябре этого года раскрыл генеральный директор технополиса «Химград» Айрат Гиззатуллин.

«По нашему прогнозу в этом году будет произведено продукции на 57,8 млрд рублей — рост на 21% к прошлому году», — доложил Гиззатуллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что всего с 2007 года резиденты «Химграда» произвели продукции на 283,2 млрд рублей. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составил 34,9 млрд рублей.