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Ру Тат
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Экономика
30 марта 2022  17:51
Эльвира Зайнулина

Технополис «Химград» в 2022 году планирует сохранить выручку на уровне прошлого года

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Технополис «Химград» в текущем году планирует сохранить выручку на уровне 2021 года. Об этом рассказал генеральный директор промплощадки Айрат Гиззатуллин на совещании в технополисе с участием министра экономики Татарстана Мидхата Шагиахметова.

«В прошлом году выручка наших резидентов превысила 57 млрд рублей. За последние три года она выросла почти на 20%. По этому году планы у нас такие же. Понятно, что некоторые моменты корректируются, но для резидентов открываются новые возможности», – сообщил Гиззатуллин. 

По его словам, в технолоисе действуют  360 резидентов, в этих компаниях трудятся 9,6 тыс. человек.

«С 2006 по 2021 год более 300 млрд рублей продукции было произведено. Для государства данный проект очень выгодный. В общей сложности, госинвестиции составляют 2,4 млрд рублей», – отметил он.

#технополис химград
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