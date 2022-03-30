Резиденты технополиса «Химград» смогут выйти на рынки Южной Азии

Резиденты технополиса «Химград» могут создать производства в филиале промплощадки в Узбекистане, это позволит им выйти на рынки стран Южной Азии, сообщил генеральный директор «Химграда» Айрат Гиззатуллин на совещании в технополисе с участием министра экономики Татарстана Мидхата Шагиахметова.

Он напомнил, что в рамках межправительственного соглашения Узбекистана и Татарстана «Химград» открыл химико-индустриальный технопарк «Чирчик» в Ташкентской области.

«Узбекистанская сторона вложила инвестиции. Мы подготовили техническое задание по территории, создали управляющую компанию в виде совместного предприятия», – объяснил генеральный директор.

По его словам, на промплощадку в Узбекистане планируется вывести резидентов «Химграда».

«Они и раньше были там широко представлены своей продукцией – торговали на рынке Республики Узбекистан. Но сейчас мы идем именно с производством. По тому же образцу и подобию, который есть в «Химграде» мы построили корпуса. Первый резидент туда уже заходит», – сказал он.

По его словам, в апреле ожидается бизнес-тур российских компаний в Ташкент. «Это возможность для нашего бизнеса серьезно расшириться и дальше идти на страны Южной Азии: Афганистан, Пакистан, Индию. Там очень большие инфраструктурные проекты, поэтому мы считаем, что это может стать серьезной точкой роста для нашей компании», – отметил Гиззатуллин.

Парк в Узбекистане будет функционировать в режиме свободной экономической зоны, это позволяет резидентам получить ряд налоговых преференций.