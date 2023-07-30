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Технополис «Химград» намерен открыть индустриальный парк в Азербаджайне
Технополис «Химград» рассматривает возможность открытия индустриального парка, предназначенного для локализации производств российских компаний, на территории Азербайджанской Республики. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли республики Герман Лернер в ходе визита в республику.
Говоря о планах технопарка «Химград», замминистра сообщил, что проект предполагает создание индустриального парка с готовой промышленной инфраструктурой, налоговыми льготами и преференциями для резидентов, предусмотренными законодательством Азербайджана.
Отметим, что кроме сотрудников министерства в состав делегации Татарстана также вошли представители местных предприятий. Сейчас они активно налаживают работу с коллегами из Азербайджана, подчеркнул Лернер.
«В части взаимовыгодных связей Азербайджана и Татарстана налажено успешное сотрудничество в машиностроительной, нефтегазохимической, энергетической, медицинской и других отраслях», – приводятся слова Лернера в телеграм-канале Минпромторга РТ.
Он напомнил, что внешнеторговый оборот между Татарстаном и Азербайджаном за прошлый год вырос вдвое.
Напомним, в этом году техноплолис «Химград» открыл совместно с госхолдингом Узбекистана «Узкимесаноат» в узбекском городе Джизаке одноименный технопарк. Кроме того, с 2022 года работает еще один совместный технопарк Татарстана и Узбекистана – «Чирчик». Сообщалось, что в «Чирчике» реализуется порядка 20 крупных инвестпроектов с совокупными инвестициями $127 млн.
Ранее вице-премьер РФ – министр промышленности и торговли Олег Коробченко отмечал, что рост товарооборота между Татарстанов и Азербайджаном говорит о потенциале развития торгово-экономических отношений и готовности татарстанских предприятий укреплять взаимодействие.
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