Технополис «Химград» намерен открыть индустриальный парк в Азербаджайне

Фото: Минпромторг РТ

Технополис «Химград» рассматривает возможность открытия индустриального парка, предназначенного для локализации производств российских компаний, на территории Азербайджанской Республики. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли республики Герман Лернер в ходе визита в республику.

Говоря о планах технопарка «Химград», замминистра сообщил, что проект предполагает создание индустриального парка с готовой промышленной инфраструктурой, налоговыми льготами и преференциями для резидентов, предусмотренными законодательством Азербайджана.

Отметим, что кроме сотрудников министерства в состав делегации Татарстана также вошли представители местных предприятий. Сейчас они активно налаживают работу с коллегами из Азербайджана, подчеркнул Лернер.

«В части взаимовыгодных связей Азербайджана и Татарстана налажено успешное сотрудничество в машиностроительной, нефтегазохимической, энергетической, медицинской и других отраслях», – приводятся слова Лернера в телеграм-канале Минпромторга РТ.

Он напомнил, что внешнеторговый оборот между Татарстаном и Азербайджаном за прошлый год вырос вдвое.

Напомним, в этом году техноплолис «Химград» открыл совместно с госхолдингом Узбекистана «Узкимесаноат» в узбекском городе Джизаке одноименный технопарк. Кроме того, с 2022 года работает еще один совместный технопарк Татарстана и Узбекистана – «Чирчик». Сообщалось, что в «Чирчике» реализуется порядка 20 крупных инвестпроектов с совокупными инвестициями $127 млн.

Ранее вице-премьер РФ – министр промышленности и торговли Олег Коробченко отмечал, что рост товарооборота между Татарстанов и Азербайджаном говорит о потенциале развития торгово-экономических отношений и готовности татарстанских предприятий укреплять взаимодействие.