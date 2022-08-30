Технопарк в Казани и мост в Челнах: какие подарки получили татарстанцы к 30 августа

В Татарстане стало доброй традицией дарить подарки жителям на День республики в виде значимых социальных и инфраструктурных объектов. Какие здания и сооружения были открыты сегодня и какая атмосфера царит на площадках праздника — в обзоре «Татар-информа».

Рустам Минниханов: «Место для памятника выбрано не случайно — в филармонии певец начал свою деятельность» Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов открыл памятник татарскому певцу Рашиду Вагапову в сквере Казанской филармонии

Праздник в столице Татарстана начался с открытия памятника народному артисту ТАССР, основоположнику татарской эстрады Рашиду Вагапову. В церемонии открытия помимо Президента принял участие замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович — певец был уроженцем этого региона.

Пятиметровая фигура расположилась в сквере Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая — на пересечении улиц Назарбаева и Павлюхина. Перед ее установкой была благоустроена прилегающая территория: заменена брусчатка, установлено освещение (заменены фонари), скамейки, разбиты газоны и цветники.

Пятиметровая фигура расположилась в сквере Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая — на пересечении улиц Назарбаева и Павлюхина Фото: president.tatarstan.ru

«Место для памятника выбрано не случайно — в филармонии певец начал свою деятельность. В годы Великой Отечественной войны Рашид Вагапов выезжал на концерты, гастроли — поднимал боевой дух. Вагапов вошел в историю татарской культуры как яркий, самобытный исполнитель. Его творчество всецело посвящено служению народу», — напомнил Рустам Минниханов.

Он поблагодарил руководство Нижегородской области за внимание, которое оказывается творчеству певца на его родине, а также всех тех, кто принял участие в создании монумента. Руководитель республики подчеркнул, что Вагапов был и остается любимым певцом татарского народа. В свою очередь, Олег Беркович поблагодарил руководство Татарстана за вклад в многонациональную культуру страны.

Рустам Минниханов осмотрел двор на Мавлютова, модернизированный по президентской программе «Наш двор» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В ближайшие 5 лет на инфраструктуру выделят 500 млрд рублей. Никогда в истории нашей республики таких проектов не было»

Далее Рустам Минниханов осмотрел двор на Мавлютова, модернизированный по президентской программе «Наш двор». Руководитель напомнил, что в Татарстане идет активная работа по созданию и модернизации инфраструктуры, цель которой – улучшить качество жизни людей. Одним из обширных направлений в этой сфере является программа «Наш двор», которая превращает придомовые территории в современные многофункциональные площадки.

Вместе с ним жителей дома с праздником поздравили мэр Казани Ильсур Метшин, глава Минстроя России Ирек Файзуллин и народный артист РФ Александр Розенбаум.

Обновленный двор преобразился и внешне — значительное внимание здесь уделяется зеленым зонам, создающим атмосферу свежести и прохлады в знойные летние дни Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гостям презентовали концепцию, по которой прежняя дворовая территория подверглась переосмыслению и обновлению: удобные детские площадки чередуются с эргономичными лавками, продуманными асфальтовыми дорожками и зонами отдыха. Обновленный двор преобразился и внешне — значительное внимание здесь уделяется зеленым зонам, создающим атмосферу свежести и прохлады в знойные летние дни.

«Сегодня очень много средств вкладывается в реализацию этих и других проектов. Это стало возможным благодаря огромной поддержке Президента России Владимира Путина и Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина», — подчеркнул Рустам Минниханов.

По окончании официальной части праздник двора продолжился народными песнями, хитами татарстанской и российской эстрады, а также ивентами и конкурсами для детей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он напомнил, что нынешнее празднование Дня республики и Дня города Казани проходит в год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Это придает особое значение всему тому, что происходит в этих праздничные дни.

«Если говорить об инфраструктурных проектах, которые реализуются федеральным бюджетом, то в ближайшие 5 лет на это выделят 500 млрд рублей. Никогда в истории нашей республики таких проектов не было. Это и трасса М12 до Москвы, это и обход Челнов и Нижнекамска, и многие другие. <...> Мое пожелание одно — чтобы вы берегли все это, чтобы все это работало для вас и ваших детей», — обратился Рустам Минниханов к жителям двора, собравшимся на праздничные гулянья.

По окончании официальной части праздник двора продолжился народными песнями, хитами татарстанской и российской эстрады, а также ивентами и конкурсами для детей.

Библиотека с концертным залом «Сандугач» где будут проводить литературно-музыкальные вечера, лекции и дискуссии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минниханов осмотрел после ремонта первую в Казани библиотеку с концертным залом «Сандугач»

Отличием данной муниципальной библиотеки является небольшой концертный зал, где будут проводить литературно-музыкальные вечера, лекции и дискуссии. В главном зале библиотеки планируется проводить крупные мероприятия и встречи, а в аудитории-мастерской — презентации, мастер-классы и индивидуальные консультации.

Для удобства посетителей установлена станция возврата книг, благодаря которой читатели могут самостоятельно сдать прочитанные издания, положив их в книгоприемник.

Книжный фонд библиотеки универсален и включает более 54 тыс. экземпляров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Книжный фонд библиотеки универсален и включает более 54 тыс. экземпляров. Кроме того, здесь запущена система распознавания книг, в которую входит станция самостоятельной книговыдачи, маркировка фонда.

Библиотека по улице Мавлютова была построена в 1989 году и является одной из самых посещаемых в городе — до ремонта ее книжным фондом пользовались около 5 тыс. читателей ежегодно.

Рустам Минниханов торжественно открыл новый IT-парк имени Башира Рамеева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новый IT-парк имени Башира Рамеева стал третьим в Татарстане крупнейшим технопарком

После Рустам Минниханов торжественно открыл новый IT-парк имени Башира Рамеева. Руководитель республики посетил киберарену, где поприветствовал участников соревнований и зрителей. Трансляцию на тот момент смотрели более 80 тысяч зрителей. Президент обратился к ним в прямом эфире.

Новый IT-парк размещается в реконструируемом здании бывшей обувной фабрики «Спартак» и в новом возводимом здании. Новый объект стал третьим в Татарстане крупнейшим технопарком. Его общая площадь составила более 47 тыс. квадратных метров, численность рабочих мест — около 3 тысяч.

На площадках Музея-заповедника «Казанский Кремль» в честь праздника сегодня прошли мастер-классы, выставки и программы для детей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казанский Кремль раскрыл секреты различных ремесел на фестивале «Хонэр»

На площадках Музея-заповедника «Казанский Кремль» в честь праздника сегодня прошли мастер-классы, выставки и программы для детей, раскрывающие секреты мастеров самых различных направлений.

Так, в литературном дворике гостей ожидали книжные выставки, стенды с изделиями ручных работ татарских мастеров. Рядом расположился шатер телеканала «ШАЯН ТВ», где дети смогли поучаствовать в викторинах, конкурсах, проверить свои навыки в творческих направлениях. Также они могли присоединиться к мастер-классам и флешмобу с татарскими танцами. Затем участники мероприятий получили памятные подарки и посмотрели мультфильмы и фильмы производства студии «Татармультфильм» и «Татаркино».

Кроме того, учреждения Казани смогли рассказать на территории Кремля о своей работе и предложить гостям разные активности. Например, центр ремесел «Абый Сабый» провел мастер-классы по гончарному и кондитерскому ремеслу, дизайну, изобразительному искусству рукоделию, созданию масштабного полотна из гвоздей, краеведению и другие.

Дети смогли поучаствовать в викторинах, конкурсах, проверить свои навыки в творческих направлениях. Также они могли присоединиться к мастер-классам и флешмобу с татарскими танцами. Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На площадке Пушечного двора гости смогли принять участие в традиционных играх народов Татарстана, узнать секреты разных профессий. Также здесь выступил грузинский и дагестанский танцевальный коллектив «Дом дружбы».

Завершением фестиваля стал праздничный концерт около мечети «Кул Шариф» с участием звезды татарской эстрады Фирдуса Тямаева и участников XXXVII Республиканского фестиваля-праздника народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» — «Играй, гармонь!»

Салют в Казани запланирован на 22.00. В этом году лучшей локацией для его просмотра будет набережная от Кировской дамбы до «Миллениума». Пиротехническое шоу будет сопровождать музыка, салют можно будет посмотреть, синхронизировав его со звуком с помощью наушников через радио или ТВ.

Наиль Магдеев (справа): «Хорошая традиция к Дню Республики и города преподносить самим себе подарки» Фото: Telegram-канал мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева

Открытие моста в Набережных Челнах стало отличным подарком городу ко Дню республики

Подарки ко Дню республики получили и жители Набережных Челнов. Здесь сегодня открылось рабочее движение по мосту на улице Гостева. Новое сооружение, строительство которого обошлось более чем в 1 млрд рублей, стало долгожданным подарком, заявил на церемонии открытия мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Сюда вложено более миллиарда рублей, чтобы челнинцы могли комфортно передвигаться на автомобилях и пешком. Хорошие дороги стали нашей отличительной чертой. И это, безусловно, продолжается. Хорошая традиция к Дню республики и города – преподносить самим себе подарки», — заметил он.

Новый мост связывает поселок ГЭС и развивающийся микрорайон Замелекесье, где на сегодня проживает более 42 тыс. человек Фото: Telegram-канал мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева

Новый мост связывает поселок ГЭС и развивающийся микрорайон Замелекесье, где на сегодня проживает более 42 тыс. человек. Потребность города в объекте была огромной. 104-метровый мост имел лишь по одной полосе на каждом направлении движения и не мог справиться с транспортной нагрузкой.

«Более 50 лет тому назад здесь был такой деревянный мосточек, по которому население города ходило на аэродром. То, что мы видим сегодня, это, конечно, воплощение нашей мечты», — добавил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Сейчас на мосту открыто по две полосы дорожного движения в каждую сторону. Здесь обустроены пешеходные тротуары, установлены новые опоры освещения со светодиодными светильниками и дорожные знаки Фото: Telegram-канал мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева

Сейчас на мосту открыто по две полосы дорожного движения в каждую сторону. Здесь обустроены пешеходные тротуары, установлены новые опоры освещения со светодиодными светильниками и дорожные знаки.

Основная праздничная программа в Набережных Челнах запланирована на вечер. На главном большом бесплатном концерте выступят Иркэ (ориентировочно с 19.00), а затем белорусско-российская группа IOWA. Иркэ — Айгуль Миншакирова, многократный лауреат смотра татарской песни «Татар жыры» — «Татарская песня», выступит с хитами «Бэхетле булыр идеен», «Карлыгачта хэбэрем юк» и «Бик эйбэт». От IOWA зрители будут ожидать, конечно, «Маршрутку», «Песню простую», «Улыбайся». Завершит праздник дискотека от «Авторадио» и DJ Mc Morfey. Салют намечен на 21.00.

В Елабуге после капитального ремонта открыли молодежный центр «Барс» Фото: elabuga-rt.ru

В Елабуге открыли Университетский парк, молодежный центр «Барс» и обновленный двор

В День республики в Елабуге состоялось открытие сразу трех долгожданных объектов. На церемонии открытия МЦ «Барс» глава Елабужского района РТ Рустем Нуриев напомнил, что сейчас в республике и стране уделяется большое внимание развитию юных талантов. Поэтому очень важно, что у елабужских ребят появилась возможность приходить в молодежный центр и находить единомышленников и занятия по душе.

МЦ «Барс» оснащен современным оборудованием, рассчитан на 185 детей и подростков. Их будут обучать 43 педагога. Ремонт стартовал в марте этого года. Сметная стоимость объекта составила 75 млн рублей.

«Данный объект имеет шесть рабочих и три учебных кабинета, многофункциональный зал, кабинет психолога, комнату матери и ребенка, коворкинг-зону, выставочное пространство, класс практических занятий, студию звукозаписи, фотостудию, музыкальный класс, актовый зал и гримерную, приемную, кухню и буфет, административную зону. В административном блоке расположены три складских помещения, семь санузлов, две раздевалки, холл, рекреацию, две душевые», — уточнили «Татар-информу» в администрации района.

В День Республики Татарстан в Елабуге состоялось открытие первой очереди Университетского парка Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Также сегодня в Елабуге состоялось открытие первой очереди Университетского парка. «Много лет этот парк был заброшен. А сегодня он получил вторую жизнь. Было решено дать имя этому обновленному парку в честь Елабужского института КФУ», — обратился к жителям Рустем Нуриев.

Ожидается, что благоустройство общественного пространства продлится три года. Первый этап проведен на средства гранта от «Татнефти»: была обустроена детская зона отдыха. Теперь здесь имеется спортивная площадка, установлены скамейки, проведено освещение. В следующие годы в парке установят видеонаблюдение, отремонтируют ограждения, посадят деревья и сделают сцену.

«Уже сейчас жители, проживающие в нижней части города, имеют возможность проводить время в комфортной и современной городской среде. Дети получили место для активного и безопасного отдыха. Все это делает нашу жизнь комфортнее и счастливее, — отметил глава района. — Я прошу лишь бережно относиться к тому труду, который был вложен в благоустройство этого парка, чтобы он радовал вас, ваших соседей и гостей города еще много лет».

Уже сейчас жители, проживающие в нижней части города, имеют возможность проводить время в комфортной и современной городской среде. Дети получили место для активного и безопасного отдыха. Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

В 2023 и 2024 годах в Елабужском районе будут благоустроено 97 дворов, рассказал Рустем Нуриев, открывая обновленный объект по адресу Пролетарская, 24.

«Поздравляю вас с Днем республики и Днем города! И я рад, что сегодня мы открываем новую благоустроенную площадку, где каждый из вас будет с комфортом проводить свободное от работы время, — сказал руководитель города. — Программа „Наш двор“, инициированная Президентом Республики Татарстан, Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, рассчитана на 5 лет. За это время в нашем городе будут благоустроены 240 дворов. За три года работы по благоустройству были проведены в 119 из них. Объем финансирования составил 571 млн рублей. Еще 97 дворов нашего города будут благоустроены в 2023 и 2024 годах».

В Бугульме открыли сквер геофизиков и памятник геологам Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

В Бугульме на месте пустыря открылись сквер геофизиков и памятник геологу

Бугульминские геологи и геофизики также преподнесли городу подарок ко Дню республики. Здесь открыли сквер геофизиков и памятник геологам.

«Наши геологи работают не только в нашей большой стране, но и далеко за ее пределами. Я хотел бы выразить искренние слова благодарности руководству «ТНГ-Групп» за такой подарок нашему городу. Я поздравляю всех с этим замечательным событием. Пусть новый сквер радует всех бугульминцев долгие-долгие годы», — отметил мэр города Линар Закиров.

В администрации района «Татар-информу» уточнили, что скульптура, символизирующая образ геолога, отлита из алюминиевого сплава и установлена на гранитном постаменте, который весит 6 тонн.

В поисках гранитной глыбы нужной формы геофизикам пришлось проехать около 3 тыс. километров. Скульптура стала украшением Аллеи имени министра нефтяной промышленности СССР Валентина Шашина.

Скульптура, символизирующая образ геолога, отлита из алюминиевого сплава и установлена на гранитном постаменте, который весит 6 тонн Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

Сквер геофизиков в Бугульме открыли на месте поросшего бурьяном пустыря. Инициаторами городского благоустройства стали геофизики, которые обратились к администрации с просьбой привести территорию в порядок.

В короткие сроки были решены многочисленные организационные вопросы, разработан дизайн, выполнены работы планированию. Сегодня здесь появилось освещение, дорожки, строители заасфальтировали тротуары, уложили газон и организовали капельный полив, высадили деревья и кустарники. Зеленую зону с дорожками вымостили двумя видами плитки и колото-пиленным гранитом. В полной красе деревца и кустарники покажут себя через три года, когда окрепнут на новом месте.

Зона отдыха обустроена двумя бесплатными парковками на более чем 50 машино-мест каждая. Также оборудован пешеходный переход, ведущий к ним от административного здания компании.